Жители многоэтажек будут доплачивать за холодную воду "сверх счетчика"

В Украине анонсировали изменение принципов начисления оплаты за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

В частности, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, 25 января 2019 года в Украине начала действовать новая методика распределения объема потребленных коммунальных услуг между потребителями в здании.

Методику утвердили 22 ноября прошлого года приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 315 в соответствии с требованиями Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Закон предусматривает, что жильцы дома как владельцы целостного имущественного комплекса должны платить за весь объем воды, которую потребил их дом.

Среди основных принципов методики - определение и распределение разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков.

Для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

Для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

"Киевводоканал" обещает оповестить всех потребителей о расчетной дате с помощью объявлений на домах и в квитанциях на оплату.

"В указанный день представитель "Киевводоканала" ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме", - сообщили в "Киевводоканале".

Кроме того, может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды.

"В соответствии с методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)", - отметили в компании.

"Киевводоканал" опровергает слухи о том, что Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг начинает действовать уже с февраля месяца.

Применение Методики начнется с момента, когда будут приняты Правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на сегодняшний день такие Правила находятся в стадии разработки.

Экономическая правда