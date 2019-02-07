Экс-министр предлагает подчинить "Нафтогаз" Кабмину

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" следует ликвидировать, а саму компанию подчинить Кабинету министров.

Об этом на круглом столе в среду сказал экс-министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, передает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, НС "Нафтогаза" в нынешнем составе не выполняет контролирующих функций, само его существование нецелесообразно в структуре, где всего один акционер – государство.

Продан спрогнозировал возникновение серьезных проблем с 1 января 2020 года в связи с завершением соглашения на транзит российского газа. По его мнению, есть угроза прекращения транспортировки российским контрагентом.

"Мне кажется, ситуация стоит на месте", - добавил экс-министр, комментируя ход переговорного процесса "Нафтогаза" с российским "Газпромом" о заключении нового договора.

Экс-министр энергетики также считает, что вопрос добычи газа в системе НАК должен быть вынесен на рассмотрение правительства. "Увеличения добычи и перспектив ее увеличения я не вижу, кроме того, что НАК превратился в налогового агента", - добавил он.

Директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаза" Андрей Фаворов в свою очередь привел ряд аргументов "Нафтогаза", обосновывающих отсутствие прироста газодобычи.

По его словам, при отсутствии вложений уровень добычи "Укргазвыдобування" в прошлом году сократился бы до 11,4 млрд кубов (факт 2018 года – 15,4 млрд кубов). Около 1 млрд кубометров компания не смогла извлечь из-за неполучения лицензий.

Естественное падение газодобычи из-за истощения скважин сейчас составляет 1-1,2 млрд кубометров в год, и его необходимо компенсировать. "Укргазвыдобывання" в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличило темпы бурения с 250 тыс. м до 313 тыс. м, осуществило 173 гидроразрыва пластов (в 2017 году – 101, в 2016-м – 16).



Чтобы увеличить газодобычу, "Укргазвыдобування" требуется больше средств, подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза".

Чтобы высвободить необходимые суммы, "Нафтогаз" предлагает правительству снизить его обязательства по выплате дивидендов с 75% до 30% прибыли, в таком случае для развития "Укргазвыдобування" компания получит около 2 грн с кубометра (необходимых 30 млрд грн в год), сообщил Фаворов.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.