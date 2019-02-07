Цены на нефть снижаются после роста накануне

Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после подъема накануне.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 подешевели на 0,24 доллара (0,38%) - до 62,45 доллара за баррель. На торгах в среду их цена выросла на 0,71 доллара (1,15%) и составляла на закрытие 62,69 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,15 доллара (0,28%) - до 53,86 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,35 доллара (0,65%), до 54,01 доллара за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей.

Тем временем добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки по итогам четвертой недели подряд.