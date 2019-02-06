Украина за месяц исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС

Украина на протяжении января исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрсахара".

По словам заместителя председателя "Укрсахара" Русланы Бутыло, 30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тысяч тонн.

"Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - заявила Бутыло.

Всего за январь была поставлена на внешние рынки 41 тысяча тонн сахара. Основным покупателем стали Румыния и Азербайджан - 17% и 10% от общего объема поставок.

Напомним, по итогам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС увеличился на 8,7%.