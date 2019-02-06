Фукс планировал купить энергокомпанию у Януковича. Сделка сорвалась

Павел Фукс Фото Дмитрия Ларина

Олигарх Павел Фукс вел переговоры о покупке "Донбассэнерго", однако стороны не смогли договорится о финансовой стороне вопроса.

Об этом рассказал сам Фукс в интервью Экономической правде.

"Дорого просто было. Я давал 55 млн долл, а они хотели 80 [млн долларов]. Потом они согласились на 55 [млн долларов], а я давал уже 35 [млн долларов] и они отказались. Это же очень простая вещь. Я могу купить только дешево. Мне дорого не нужно", - сообщил Фукс.

По его словам, он вел переговоры о покупке "Донбассэнерго" с американцем Робертом Беншем и Андреем Черным.

"В основном был Бенш, но говорят, что он фронтировал кого-то", - сказал Фукс.

В то же время с Александром Януковичем, который, по данным ЭП, являлся реальным собственником энергокомпании, Фукс никогда не встречался.

"Никогда с ним не разговаривал, не знаю. Никогда в жизни не был знаком — ни с папой, ни с детьми, не встречался, не видел никогда", - заявил он.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

Напоминаем:

В июле 2018 года структурам народного депутата Максима Ефимова был продан весь пакет Александра Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций.

До этого акциями энергокомпании владело ЧАО "Энергоинвест холдинг" Андреаса Церни (Греция) и Роберта Бенша (США).

Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известный участникам рынка в качестве представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, которая контролирует в Украине газодобывающие компании "Куб-газ" и "Тисагаз".

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций "Донбассэнерго" (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.

Источники ЭП утверждают, что они были номиналами, которые фронтировали Александра Януковича, который именно в тот момент имел максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.