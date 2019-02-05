В Украине подорожали тепличные овощи

На внутреннем рынке Украины с начала 2019 года цены на тепличные овощи выросли на 20%.

Об этом сообщают аналитики Pro-Consulting, передает Delo.ua.

За килограмм огурцов оптовые продавцы сегодня просят 45-50 гривен, а килограмм помидоров обойдётся покупателям в 50-60 гривен.

Аналитики отмечают, что на цену влияет подорожание энергоносителей. В структуре цены тепличных овощей затраты на газ и электроэнергию составляют более 50% себестоимости. Однако на данный момент все же главным фактором повышения стоимости является уменьшение запасов продукции.

Наиболее популярными овощами остаются помидоры и огурцы. Доля этой продукции составляет почти 93% от всех выращенных тепличных овощей. В 2017 году производство овощей закрытого грунта выросло на 12%, а по итогам 10 мес. 2018 года показатели снизились на 4,1%.

По данным Министерства аграрной политики, в 2018 году украинская тепличная продукция обеспечила всего 20% внутреннего рынка, а в пик сезона до 50%.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы спрос на тепличные овощи будет расти в среднем на 50% ежегодно.