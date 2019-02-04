"Укрзализныця" хочет сократить количество проводников в поездах

Компания "Укрзализныця" намерена провести эксперимент, в ходе которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования количество проводников будет уменьшено из расчета два проводника на два вагона.

Об этом в компании сообщили в ответ на запрос ЦТС.

Как уточнили в УЗ, на данный момент на два вагона приходится три проводника.

Эксперимент по уменьшению количества данных сотрудников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

"Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - говорится в сообщении УЗ.

Данный эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании отмечают, что качество обслуживания не пострадает.

"Кроме того, в ходе эксперимента будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром. Данный подход к обслуживанию пассажиров апробировали железные дороги других государств. В частности, Беларусь уже длительное время применяет нормы обслуживания два проводника на два вагона", - отметили в госкомпании.

Также в УЗ заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.