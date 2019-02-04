Количество должников по алиментам снизилось на 12%

С момента принятия закона о защите прав детей, который накладывает санкции на должников по алиментам, более 20 тысяч родителей выплатили свой долг. Это 12% от общего количества.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

В первые месяцы количество должников уменьшалась быстро. Ежемесячно свои долги гасило более 5 тысяч человек. Затем скорость несколько снизилась, однако динамика все равно остается положительной - ежемесячно количество должников по алиментам становится меньше.

"Было введено четыре ограничения: выезд за границу, право на управление, охоту и на оружие. Самый эффективный, на мой взгляд, запрет выезда за границу. Даже если работа должника была связана с командировками за границу - это не является льготой, и ограничения будут применены. По моим наблюдениям эффективность этого закона к должникам в процентном отношении составляет не более 10-15%", — комментирует адвокат Олег Простибоженко.

Проверить должника по алиментам можно в Опендатабот. Для этого достаточно добавить Опендатабот в м мессенджере и ввести фамилию, имя и отчество человека. Чтобы исключить людей с одинаковым именем, надо обратить внимание на дату рождения.

Экономическая правда