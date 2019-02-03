Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
Greenlots, американский поставщик решений для зарядки электромобилей, подписал соглашение, согласно которому становится дочерней компанией, полностью принадлежащей Royal Dutch Shell.
Об этом пишет enkorr.
Компании будут совместно разрабатывать программное обеспечение и сервисы, которые "позволят развернуть полномасштабную инфраструктуру интеллектуальных зарядных станций".
Она будет нацелена на интеграцию с солнечными, ветряными и прочими "зелеными" энергогенерирующими мощностями. При этом Greenlots сохранит идентичность бренда и команду лидеров.
Марк Гейнсборо, исполнительный вице-президент Shell по новым энергиям, отметил:
"Наши последние инвестиции, направленные на удовлетворение потребностей американских водителей в низкоуглеродной энергетике, являются частью наших более широких усилий по созданию лучшего будущего".
"Это шаг к тому, чтобы сделать электромобиль более доступным и привлекательным для коммунальных служб, предприятий и сообществ", - добавил он.
Компания Greenlots, базирующаяся в Лос-Анджелесе, реализовала свои проекты в 13 государствах. Она разрабатывает программное обеспечение и услуги, которые позволяют водителям, хост-узлам и сетевым операторам развертывать и управлять полномасштабной инфраструктурой зарядки электромобилей.
Ранее Royal Dutch Shell приобрела крупнейшего производителя электромобильных зарядных устройств — компанию NewMotin. На момент сделки она установила в Западной Европе более 30 тысяч постов зарядки электромобилей.
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