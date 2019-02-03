Ученые создали 3D-принтер, печатающий при помощи света

Инженеры Калифорнийского университета создали 3D-принтер, который способен преобразовать полимерное желе в сложные твердые объекты при помощи лучей света.

Об этом пишет "Укринформ".

Устройство получило название Replicator, в честь приспособления из фантастического сериала "Звёздный путь", способного материализовывать любые объекты из воздуха.

"Конечно, реальный 3D-принтер не настолько продвинут, но он все равно намного совершеннее тех гаджетов, которые распространены сегодня. Объекты, которые он создает, являются более гладкими, более гибкими и более сложными чем те, которые распечатываются традиционными 3D-принтерами", - пишет IGate.

Replicator может упаковать другой твердый объект внутрь трехмерной фигуры. К примеру, принтер может "распечатать" ручку вокруг металлического стержня отвертки.

По словам Хайдена Тейлора, доцента машиностроения Калифорнийского университета, такой способ печати открывает новые перспективы для создания медицинских устройств, будь то сложные протезы или контактные линзы.

Большинство существующих 3D-принтеров печатают послойно. Даже те 3D-принтеры, что используют затвердевающий фотополимер, также создают фигуру слой за слоем, хоть и делают это при помощи лазера.

Это приводит к появлению ступенчатых краев, которые нуждаются в последующей обработке вручную. Также послойная печать не позволяет создавать фигуры из гибких материалов.

Новый метод лишен этих недостатков. Проектор светит на вращающуюся колбу с полимерным желе, создавая всю фигуру целиком.

При этом не используется ультрафиолет или лазеры. Хайден Тейлор использовал в конструкции самый обычный проектор, который, по его словам, он принес из дома.

Важно также отметить, что процесс печати оказывается совершенно безотходным. весь неиспользованный полимер просто сливается из колбы и используется для последующих моделей.

Инженеры уже использовали систему для создания самых разных моделей, от зубного протеза до маленькой статуэтки Мыслителя. Разработчики уверены, что благодаря простоте и доступности их новое изобретение перевернет мир 3D-печати.