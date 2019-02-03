Центробанки закупили рекордный за 50 лет объем золота

Чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонн — на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 тонн).

Об этом в своем отчете сообщил Всемирный совет по золоту(World Gold Council), передает РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту.

Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. тонн золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных совета.

Всемирный совет по золоту связывает эти покупки с "повышенным уровнем геополитической и экономической неопределенности", который заставляет центробанки диверсифицировать резервы и фокусироваться на безопасных и ликвидных активах.

"Центральные банки реагируют на растущее макроэкономическое и геополитическое давление укреплением своих золотых резервов", — отмечает совет.