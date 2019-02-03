Омелян рассказал, когда Центральный вокзал передадут в концессию

Передача в концессию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве возможна не ранее 2020 года, так как в течение этого года необходимо подготовить соответствующую документацию.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы сейчас готовим важный документ - концессию железнодорожных вокзалов. Я бы хотел, чтобы пилотным проектом стал Центральный железнодорожный вокзал в Киеве…Реально можно говорить о 2020 годе (сроки передачи ж/д вокзала в концессию – Ред.), потому что по нашему опыту подготовки концессионных проектов в морской отрасли среднее время таких наработок составляет около года", - сообщил Омелян.

По его словам, данный вокзал с точки зрения инвестиционной привлекательности является очень интересным объектом, интерес инвесторов к его концессии есть.

"Да, есть интерес, в том числе и к концессии вокзалов. Это - хороший бизнес, это - огромные площади, которые сейчас неэффективно используются и служат источником мелкой наживы для отдельных управленцев. Мы хотим, чтобы они приносили прибыль компании, становились украшением городов", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 18 января Омелян сообщил о планах разработать проект привокзальной площади и самого центрального вокзала, как единого комплекса, а в дальнейшем передать его в концессию.

По мнению министра, первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.