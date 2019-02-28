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Рада внесла изменения в Госбюджет—2019

Четверг, 28 февраля 2019, 16:30
 

Верховная Рада внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых через военное положение не прошли выборы.

Соответствующее решение поддержали 227 народных депутатов.

Проект закона 2679-VIII предусматривает урегулирование взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами объединенных территориальных общин и соответственно уточнения показателей межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Государственном бюджете на 2019 год.

Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 территориальных общинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в ряде областей в конце 2018 года.

В Министерстве финансов ранее объяснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать эти районы, в частности, в сферах образования и медицины.

В законе уточнены объемы межбюджетных трансфертов для бюджета г. Покрова и г. Марганца в Днепропетровской области, г. Бердянска в Запорожской области, г. Коломыи Ивано-Франковской области, г. Лозовая в Харьковской области, г. Канева в Черкасской области, г. Нежина в Черниговской области и бюджета Красиловской городской объединенной территориальной общины в Хмельницкой области.

Экономическая правда

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госбюджет Верховная рада

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