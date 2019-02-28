Годовщина "Стокгольма": "Нафтогаз" анонсировал взыскание активов "Газпрома" в новых странах

НАК "Нафтогаз Украины" объявил о новых процессах по взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах.

Об этом сообщается на официальной странице НАК в Facebook.

Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Газпром" должен оплатить 4,6 млрд долларов компенсации по транзитному контракту.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долларов. Остальное взыскиваем с помощью процесса принудительного исполнения в нескольких странах — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но уверенная", — сообщили в "Нафтогазе".

В компании добавили, что в случае неудачи в судебном процессе "Нафтогаз" мог бы потерять 94,7 млрд долларов, или 177 тысяч грн в пересчете на каждую украинскую семью.

По данным НАК, стокгольмские арбитражные процессы 2014-2018 годов являются крупнейшими в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий.

Напоминаем:

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда