"Дочка" Volvo представила конкурента бюджетной версии Tesla

Шведская компания Polestar, которая принадлежит Volvo Cars, представила свой первый полностью электрический седан.

Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, передает Liga.net.

По цене и дальности поездки седан способен конкурировать с Tesla Model 3, отмечают в Polestar. Электрокар Polestar 2 появится в продаже в 2020 году. Производить его будут в Китае.

Изначально электромобиль будет стоить около 59,9 тысяч евро (68,1 тысяч долларов), однако позже компания планирует выпускать две версии Polestar 2 – за 39,9 тысяч евро (45 тысяч долларов) и 59,9 тысяч евро (68 тысяч евро).

Без подзарядки автомобиль способен проехать 275 миль, а благодаря паре электродвигателей общей мощностью 300 кВт (408 л.с.), Polestar 2 разгоняется до 100 километров в час за пять секунд, утверждают разработчики.

Также машина оснащена платформой Android от Google благодаря чему владельцы получат быстрый доступ к Google Maps, Play Music и другим функциям без смартфона.

Для сравнения Tesla Model 3 в Европе стоит 58,8 тысяч евро, и проехать может около 260 миль до того, как потребуется подзарядка.

Официально автомобиль будет доступен для покупки в США, Канаде, Китае, Германии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Нидерландах и Великобритании.