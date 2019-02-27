"Москва – Кишинев": преступная группа возила военные товары поездом

Правоохранители расследуют дело о деятельности преступной группы, которая состоит из работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и частных лиц, которые наладили схему поставок оборудования с украинских военных складов в РФ и наоборот сбыт украинским военным контрабанды из России.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы Печерского районного суда Киева.

По версии следователей военной прокуратуры установленные лица, данные которых не разглашаются, закупали военные товары на государственных складах. А потом подделывали технические паспорта и перебивали серийные номера на специальном оборудовании и привозили их в Россию.

Сотрудники СБУ установили, что подозреваемые каждую пятницу около 14 часов передавали коробки с оборудованием работнику железнодорожного вокзала, который отгружал их в пассажирский поезд № 341/342 сообщением "Кишинев - Москва". Таким образом контрабанда проходила в Россию вне таможенного контроля.

В феврале 2018 года Печерский суд Киева наложил арест на изъятое при обыске имущество, а именно транзисторы резисторы, диоды, реле, микросхемы и т.п., в количестве 3129 пакетов и передал его в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По мнению следователей, контрабанда военных товаров организована с целью поддержки террористических формирований так называемых "ДНР/ЛНР".

В частности вывезено "устройство программно-временного программирования УВПМ1-107", которое устанавливается на военные самолеты типа Ил-76МД. С 2014 года таких товаров продано в РФ на сумму около 200 тысяч долларов.

На обратном пути эти лица вне таможенного контроля ввозили на территорию Украины военное оборудование из Российской Федерации, а затем продавали его через частные фирмы ООО "Промэлектроника" и ООО "НТО "Электрон" на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Впоследствии с помощью работников ГФС формировались фиктивные налоговые кредиты.

Генпрокуратура уже в другом уголовном производстве установила, что ООО "Промэлектроника" на протяжении пяти лет была одним из основных поставщиков запчастей для государственных предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В частности речь идет о ГП "Львовский бронетанковый завод", ГП "Одесский авиационный завод", ГП "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт", Казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра", ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", ГП "Антонов", ГП "Новатор" ГП "Объединение Коммунар", ОАО "Киевский завод "Радар", ГП "Красиловский завод" и ГП "Фотоприбор".

Операции по фиктивному приобретению продукции и последующей ее поставки ООО "Промэлектроника" в адрес госпредприятий военно-промышленного комплекса, предоставили возможность заявлять суммы НДС к бюджетному возмещению, путем проведения заранее согласованных налоговых проверок или их координацию через территориальные подразделения органов ГФС.

Через сотрудничество с другими фиктивными предприятиями ООО "Промэлектроника" сформировала себе фиктивный кредит в размере 47,1 млн гривен. Практически все товары ООО "Промэлектроника" реализуются за наличные средства, без отражения их в документах бухгалтерского учета предприятий и налоговой отчетности.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда