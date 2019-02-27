В "Богдане" Гладковского отреагировали на "тайные" контракты с Минобороны

В корпорации "Богдан" заявили, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Все контракты, касающиеся именно военной техники, а не товаров двойного использования, выполняются под грифом государственной тайны, а их раскрытие строго наказывается законом. Поэтому компания не имеет права раскрывать сведения о количестве техники и ее номенклатуре по контракту", - отметил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

Он напомнил, что в прошлом году, в рамках выполнения Государственного оборонного заказа, компания досрочно выполнила контракт на поставку Минобороны партии санитарных машин и передала партию новых грузовых автомобилей Богдан 6317.

В этом году компания подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" Вооруженным силам Украины.

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Напоминаем:

В начале февраля государственное предприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 миллиона гривен за "изделия" на выполнение договора с Минобороны.

Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.

Экономическая правда