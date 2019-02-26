Суд вернул государству землю стоимостью 1 миллиард
Суд расторг договор аренды между государством и обществом с ограниченной ответственностью и вернул государству земельный участок стоимостью более 1,025 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
"Хозяйственным судом Днепропетровской области удовлетворены исковые требования Новомосковской местной прокуратуры в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка водного фонда площадью 1147 га, стоимостью более 1 млрд 25 млн гривен, которая расположена на территории Песчанского сельского совета Новомосковского района", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, основанием для обращения прокуратуры в суд стало нарушение арендатором требований законодательства при использовании указанного земельного участка.
Кроме того, Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы общества.
Также главой Днепропетровской областной государственной администрации Валентином Резниченко во исполнение решения суда издано распоряжение о принятии земельного участка, который по акту государственного исполнителя изъято у пользователя и возвращено в собственность государства.
Экономическая правда
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