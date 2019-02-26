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"Укргазбанк" продал бизнес—центр в Киеве за 180 миллионов

Вторник, 26 февраля 2019, 11:55
 
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Государственный "Укргазбанк" продал через OpenMarket бизнес-центр в Киеве на улице Большая Васильковская за 182,163 миллиона гривен.

Об этом говорится в данных системы СЕТАМ.

На продажу были выставлены: здание главного производственного комплекса площадью 2824,2 кв м, нежилое здание площадью 920,2 кв м, производственный комплекс флигеля площадью 379,4 кв м и земельный участок.

Целевое назначение: для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.

Ранее в здании находилась областная дирекция "Укргазбанка". Стартовая цена бизнес-центра составляла 181,257 млн грн.

Экономическая правда

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