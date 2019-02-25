Нацбанк отложил гармонизацию с европейским платежным пространством

Национальный банк отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Решение было принято по просьбе банковского сообщества в связи с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа этого года (ранее планировалось - с 1 апреля 2019).

С 5 августа 2019 банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть, все переводы с 1 ноября 2019 будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. В общем использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.