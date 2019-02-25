НБУ объявил, когда снова выставит на продажу неразрезанные гривни
Понедельник, 25 февраля 2019, 13:51
Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Электронный биржевой аукцион № Е-17 будет проведен 21 марта в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи.
Напомним, на аукционе 24 января НБУ реализовал неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на 9,8 млн гривень.
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