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НБУ объявил, когда снова выставит на продажу неразрезанные гривни

Понедельник, 25 февраля 2019, 13:51
 

Национальный банк Украины объявил о проведении аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Электронный биржевой аукцион № Е-17 будет проведен 21 марта в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи.

Напомним, на аукционе 24 января НБУ реализовал неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на 9,8 млн гривень.

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НБУ Нацбанк гривня

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