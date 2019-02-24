Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию – СМИ

За год количество украинских мигрантов в России сократилось втрое.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на данные Росстата.

В частности, как свидетельствует статистика, Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию, значительно меньше стал поток трудовой миграции, перестали приезжать вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией.

Главная поставщица мигрантов с 2014 года Украина сократила эту цифру втрое: с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018 году. Украина опустилась на третью строчку в данных Росстата: впереди нее теперь Таджикистан и Казахстан - главные потоки трудовой миграции идут в Россию оттуда.

А украинцы, как отмечают сами россияне, стали отдавать предпочтение для заработков не России, а Польше и другим западным странам.

Всего из Украины в Россию в прошлом году прибыло 137,776 тысяч человек, выехало из России - 122,954 тысяч. Соответственно, в 2017 году прибыло 150,182 украинцев, выехало - 102,491 тысяч.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

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Экономическая правда