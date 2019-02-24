Из-за Кропачева Минэнерго не знает, сколько угля добыто в стране

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2019 года сократили добычу рядового угля на 1,7% (на 45,5 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,61 млн тонн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля сократилась на 14,1% (на 78,7 тыс. тонн) – до 480,7 тыс. тонн, но энергетического увеличилась– на 1,6% (на 33,2 тыс. тонн), до 2 млн 132,7 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года. При сохранении компанией среднемесячной добычи угля на уровне января-августа 2018 года, добыча угля в стране в январе-2019 увеличилась на 3-4%.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнерго, в минувшем месяце сократили добычу на 17,5% (на 70,3 тыс. тонн) – до 330,4 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сохранилась на уровне января прошлого года - 60 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 20,7% (на 70,4 тыс. тонн), до 270,3 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области в январе-2019 обеспечили добычу 896,5 тыс. тонн угля (-3,4% к январю-2018), Луганской – 33,8 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской – 1 млн 553,1 тыс. тонн (+0,8%), Львовской – 127,1 тыс. тонн (-4,4%), Волынской – 2,8 тыс. тонн (-65%).



Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,286 млн тонн.