Все разделы
Укр / Рус

В Латвии хотят существенно ограничить операции с использованием наличных

Суббота, 23 февраля 2019, 18:25

Для уменьшения теневой экономики Министерство финансов Латвии предлагает значительно ограничить операции с наличными, а в некоторых сферах вообще их запретить.

Об этом сообщает портал Delfi.

Как рассказал представитель Минфина Алексис Яроцкис, в 2018 году в ограничении теневой экономики более активно принимали участие партнеры из частного сектора, например, строительные компании, предприятия общественного питания. В результате совместной работы поданы конкретные предложения.

В 2019 году в Латвии планируется расширен вводить системы электронного учета рабочего времени в строительстве, продолжить мероприятия по искоренению теневой экономики в строительстве, охранных фирмах, в общественном питании и гостиничном бизнесе.

Порог использования наличных для налогоплательщиков, ведущих хозяйственную деятельность, и частных лиц, которые не ведут хозяйственную деятельность, планируется уменьшить с 7200 до 3000 евро.

Также планируется установить запрет на использование наличных в сделках с недвижимостью и установить ограничения на использование наличных при покупке транспортных средств.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

деньги Латвия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как получить субсидию наличными непенсионеру 22 февраля 2019, 13:20
Миллионные хищения: суд арестовал экс-руководителей одного из госбанков 20 февраля 2019, 09:44
В обороте появятся банкноты с подписью Смолия 19 февраля 2019, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте