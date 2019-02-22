Налоговая "легализировала" почти 100 тысяч работников горнолыжных курортов

Oleksii Leonov

В ГФС за три зимних месяца проводили проверки в отелях и туристических предприятиях, расположенных на горнолыжных курортах Украины и добились трудоустройства 93 тысяч человек.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

"В декабре начали акцию "Зимний курорт". Ее цель – максимально привлечь к процессу легального трудоустройства субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному проживанию, отели, заведения питания и аренды спортивного снаряжения для зимнего отдыха… Почти за три месяца зимнего курортного сезона имеем официально трудоустроенных 93 тыс сотрудников", – заявил он.

Только по итогам февраля количество официально трудоустроенных сотрудников превысило 23 тыс человек, что на 13% больше по сравнению с январем, уточнил Власов.

"Наибольшее количество легализированных сотрудников наблюдается в отельном бизнесе и подобных заведениях временного размещения. В этой сфере теперь официально работает более 1,5 тыс сотрудников, а за неполный февраль – 257", – подчеркнул и.о. главы ГФС.

В то же время Государственная служба по вопросам труда назвала деятельность отелей и ресторанов по итогам проверок в 2018 году одной из четырех сфер с наивысшим риском использования незадекларированного труда.

Напоминаем:

Гоструда в 2018 году выявила более 25 тысяч работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда