Акции Nike рухнули из-за кроссовки, которая подвела звезду баскетбола
Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порвавшимся кроссовком восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона.
Об этом сообщило Reuters.
Инцидент произошел 20 февраля. Спортсмен упал и травмировал правую ногу, кроссовка модели PG 2.5 на его левой ноге порвалась.
Тренер баскетболиста, играющего за команду Duke Blue Devils, сообщил, что тот получил растяжение связок.
"Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления… Это единичный случай, но мы изучаем проблему", — сказано в заявлении Nike после инцидента.
Отмечается, что в результате компания подешевела примерно на 1,46 млрд долларов.
Как сообщалось ранее, Nike судится с украинской компанией из-за китайских подделок.
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