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Акции Nike рухнули из-за кроссовки, которая подвела звезду баскетбола

Пятница, 22 февраля 2019, 18:19
 

Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порвавшимся кроссовком восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона.

Об этом сообщило Reuters.

Инцидент произошел 20 февраля. Спортсмен упал и травмировал правую ногу, кроссовка модели PG 2.5 на его левой ноге порвалась.

Тренер баскетболиста, играющего за команду Duke Blue Devils, сообщил, что тот получил растяжение связок.

"Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления… Это единичный случай, но мы изучаем проблему", — сказано в заявлении Nike после инцидента.

Отмечается, что в результате компания подешевела примерно на 1,46 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, Nike судится с украинской компанией из-за китайских подделок.

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Nike

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