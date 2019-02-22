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IKEA разработала лодки для сбора мусора

Пятница, 22 февраля 2019, 17:07
 

Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора.

Об этом пишет Engadget.

Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.

В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.

Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона — любой желающий может взять на себя управление судном. При дистанционном управлении оператор получает "изображение от первого лица" - благодаря установленной на лодке камере.

После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.

Как отмечают в IKEA, экипажи ежегодно вывозят около 295 тонн отходов из реки Темзы. Роботизированные лодки могут автоматизировать большую часть этой работы и очистить участки, которые иногда могут остаться без внимания.

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IKEA

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