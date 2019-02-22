IKEA разработала лодки для сбора мусора
Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора.
Об этом пишет Engadget.
Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.
В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.
Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона — любой желающий может взять на себя управление судном. При дистанционном управлении оператор получает "изображение от первого лица" - благодаря установленной на лодке камере.
После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.
Как отмечают в IKEA, экипажи ежегодно вывозят около 295 тонн отходов из реки Темзы. Роботизированные лодки могут автоматизировать большую часть этой работы и очистить участки, которые иногда могут остаться без внимания.
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