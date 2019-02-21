ЗАЗ выпустит партию корейских тракторов

"Запорожский автомобилестроительный завод" начал выпуск пробной партии тракторов LS Mtron для изучения процесса производства и дальнейшего изучения спроса.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает "Интерфакс-Украина".

"О создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет", — отметили в пресс-службе.

Других подробностей проекта пока в корпорации не разглашают.

"УкрАВТО" осенью 2017 года сообщила о намерении выйти на рынок тракторов с линейкой продукции компании LS — лидером среди производителей тракторов Южной Кореи, представив трактора на международной агропромышленной выставке "АгроЭКСПО-2017" в Кропивницком.

Согласно оценкам экспертов, по своим характеристикам LS являются прямыми конкурентами самых массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".

Цены на трактора колеблются от 23,5 тыс долларов до 57 тыс долларов.

Напоминаем:

ЗАЗ в настоящее время на фоне кризиса автомобилестроения в Украине прекратил производство легковых автомобилей.

Контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ" владеет ПАО "Украинская автомобильная корпорация" (УкрАВТО). 93,8927% акций ПАО "УкрАВТО" владеет ее президент Тариэл Васадзе.

В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.