Суд оставил под арестом ТЭЦ братьев Дубневичей

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Новороздольской ТЭЦ о снятии ареста с предприятия братьев-нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей.

Соответствующее решение 21 февраля принял судья по Соломенского суда города Киева Вадим Сенин, сообщает ЦПК.

Рассмотрение этого ходатайства длился с октября 2018 года, было проведено несколько судебных заседаний. В течение этого времени адвокаты пытались убедить суд, арест наложили незаконно, а назначенные управляющие плохо руководят Новороздольской ТЭЦ.

Также адвокаты пытались убедить суд, что произошел рейдерский захват предприятия. Для этого в октябре 2018 даже привозили жителей города Новый Раздел Львовской области под здание Соломенского суда.

В ходе заседаний суд допросил представителя Национального агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Виталия Ризныка. Он рассказал, что на самом деле со стороны владельцев ТЭЦ было противодействие запуска предприятия. В частности, они забрали техническую документацию на оборудование и похитили автотранспорт предприятия.

Также, по словам Ризныка, владельцы ТЭЦ угрожали сотрудникам и требовали от них не выходить на работу. Представитель АРМА добавил, что с 7 ноября у всех жителей города Новый Раздел есть и горячая вода и отопление, хотя адвокаты в своих выступлениях постоянно манипулировали этим вопросом.

Напомним, Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ во Львовской области, бенефициарами которых являются народные депутаты братья Богдан и Ярослав Дубневичи, были переданы по решению суда в управление АРМА в августе 2018 года. Причина - уголовное производство НАБУ по схемам на обоих ТЭЦ, из-за которых государство потеряло более 1,4 млрд грн.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, на протяжении 2013-2015 годов Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ получали природный газ по льготным ценам от НАК "Нафтогаз Украины" якобы для поставки тепла населению. Однако в действительности продавали часть газа по льготным ценам частным компаниям. В результате этого государственным интересам в лице НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб на сумму более 1,4 млрд грн.

В октябре суд оставил под арестом Новояворовскую ТЭЦ.