Крупная сеть магазинов одежды уходит из Украины — СМИ

Сеть магазинов одежды Monton закрывает украинские магазины с 1 марта из-за низких показателей продаж.

Об этом рассказали Liga.net директор торгового центра и два руководителя крупной сети.

Основная масса торговых точек закрыты в январе и сейчас у компании осталось всего два объекта — в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.

Генеральный директор компании "Балтика Ритейл" Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.

В 2014 году концерн Baltika Group, который развивал сеть на территории Украины, продал свое украинское подразделение "Балтика Ритейл" компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.

В официальном сообщении говорилось, что решение было принято в связи со сложной обстановкой в Украине и России. Сумма сделки — 1,25 млн евро, выплатить эту сумму покупатель обязался в течение пяти лет.

На начало 2019 года Monton управляла 16 магазинами в Украине.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", — сказал Чечелев.

Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом.

"За последний год продажи выросли на 10-20%, гривня стабильная и рынок оживает", — говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.

В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие культовые как H&M, DeFacto и Koton.

"Конкуренция в одежном ритейле очень сильная и она будет ужесточаться. Покупатели переориентируется на недорогую одежду и, возможно, это стало одной из причин ухода сети Monton", — говорит председатель Национального Комитета ICSC (Международный совет торговых центров) в Украине Максим Гаврюшин.

В 2019 году на украинский рынок выйдет сеть по продаже товаров для дома Ikea, спорттоваров — Decathlon и The North Face.

H&M планирует открывать магазины не только в Киеве, но и в регионах.