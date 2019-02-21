Госбюджет недополучил от акциза на сигареты 5 миллиардов

43,5 миллиарда гривен составили поступления от акцизного налога на табачные изделия в государственный бюджет за 2018 год.

Об этом сообщили Экономической правде в Украинской ассоциации производителей табачных изделий.

Сообщается, что это на 10% больше, чем годом ранее, но в то же время поступления должны были быть гораздо выше.

"Имеет место невыполнение плана поступлений по акцизному налогу на табачные изделия на 10%, или почти на 5 млрд грн", - заявили в "Укртабаке".

Ассоциация сообщает, что за последние годы прослеживается тенденция, свидетельствующая о том, что резкое повышение ставок акцизного налога не дает соответствующего роста годовых поступлений в государственный бюджет.

Так, при росте акцизов на 40% в 2017 году поступления выросли на 20%, а после роста ставок в 2018 году на 30% дополнительные поступления составили лишь 10%.

"Что касается 2019 года, то, по оценкам Украинской Ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак", полученными от четырех крупнейших производителей табачных изделий, при повышении ставок акцизного налога на 25% отчисления акцизного налога в государственный бюджет составят лишь 8%", - заявили в Ассоциации.

Отмечается, что на уровень акцизных поступлений влияют такие факторы, как рост ставок налога, уменьшение потребления табачных изделий, изменение доли нелегального рынка и другие.

"Украинский рынок табачных изделий негативно реагирует на резкое повышение ставок акциза. Но дело здесь не только в уменьшении потребления табачных изделий, что, конечно, имеет место, но и в значительном повышении объемов нелегальной продукции на рынке", - говорится в сообщении.

По данным "Укртабака", в 2018 году объем легальных продаж сигарет сократился на 19%, уровень потребления упал на 10%, а оборот нелегальной продукции увеличился более чем на 70%.

"В 2018 году уровень нелегальной торговли достиг исторического максимума за последние 3 года и составляет 4% от общего объема", - заявили в Ассоциации.

В "Укртабаке" призывают правительство как можно скорее принять План действий к "Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года".

Экономическая правда