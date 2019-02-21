Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику — Bloomberg

Замедление экономики и умеренная инфляция в Китае способствуют предположениям о том, что центробанк пойдет на снижение стоимости заимствований.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики не могут прийти к единому мнению насчет того, какая именно ставка будет понижена.

Сообщается, что у Народного банка Китая "целый арсенал монетарных инструментов".

Самым агрессивным шагом стало бы понижение ключевой процентной ставки впервые с 2015 года, которое уменьшит стоимость заимствований для всей экономики, но создаст риски ослабления юаня и появления пузырей в активах.

Более популярный прогноз предполагает снижение стоимости кратко- и среднесрочного фондирования банков, которое автоматически транслируется дальше в экономику.

Другие утверждают, что ЦБ снизит ориентир по менее известной ставке по кредитам, которую устанавливают сами банки.

Какой бы инструмент ни выбрал регулятор, Китаю представляется редкая возможность при необходимости смягчить денежно-кредитную политику, поскольку более осторожная позиция Федеральной резервной системы снимает понижательное давление с валют развивающихся стран, включая юань.

"Понижение процентной ставки весьма вероятно", - говорит старший экономист DBS Bank Hong Kong Нейтан Чоу.

По его словам, Народный банк Китая может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов к концу второго квартала.

"Такой шаг даст банкам стимул увеличить кредитование, поскольку сделает фондирование более дешевым", - добавил он.