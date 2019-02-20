Экспортерам возместили 131 миллиард НДС в 2018 году

В течение 2018 года плательщикам налогов было возмещено около 131 миллиард гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом во время публичного отчета об итогах деятельности Государственной казначейской службы за 2018 год сказала председатель Казначейства Татьяна Слюз, сообщает "Укринформ".

"Чуть более 131 млрд грн в прошлом году мы возместили НДС. На первом месте по удельному весу возмещения НДС у нас город Киев, далее следуют Запорожская и Днепропетровская области", - сказала Слюз.

Она напомнила, что в 2017 году бизнесу было возвращено около 120 млрд грн.

Напоминаем:

В разных государствах устанавливается разный налог на добавленную стоимость. Поскольку любое государство заинтересовано в экспортных отношениях, оно поощряет предпринимателей-экспортеров и проводит возмещение НДС, покрывая отрицательный баланс между кредитами и обязательствами из государственного бюджета.

Таким образом, в возмещении заинтересованы обе стороны - для предпринимателя это оптимизация налогообложения, а для государства – поддержание объемов экспорта.

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