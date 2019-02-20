В Европе появится новая авиакомпания

В июне 2019 года на взлетно-посадочных полосах аэропортов дебютирует новая авиакомпания из Дании - Great Dane Airlines.

Об этом пишет ЦТС.

Авиакомпания, базирующаяся в Ольборге, будет обслуживать чартерные перелеты и бизнес-рейсы. Для этих целей будут задействованы два 118-местных самолета Embraer-195.

Компания уже обозначила свое присутствие в секторе чартерных перевозок благодаря сотрудничеству с чартерным гигантом Bravo Tours.

Авиакомпания начнет выполнять рейсы из Ольборга в Дублин, Эдинбург и Ниццу, но больше о своих маршрутах расскажет позже.

В новой авиакомпании уже работают 8 пилотов и 12 стюардесс.

Таким образом, новый авиаперевозчик пополнит группу датских авиакомпаний, которые сейчас представлены компаниями Alsie-express, Jet Time, DAT и SAS, которая находится в совместной собственности Дании, Швеции и Норвегии.