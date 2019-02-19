Украина выплатила жителям оккупированного Донбасса 3 миллиарда долларов пенсий

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех минувших лет 80 млрд гривен пенсионных выплат из украинского бюджета.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает "Интерфакс-Украина".

"За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад уже на 79-80 млрд гривен. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов", - сказал Марчук на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник в Киеве.

"Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется - уроки выучены", - добавил представитель Украины.

Он также отметил, что минскими соглашениями предусмотрены все необходимые меры для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"В минских документах, которые приняты и подписаны Россией в том числе, есть все необходимое для урегулирования ситуации мирным путем. Проблема только в том, что поведение России: на белое – говорить черное", - сказал Марчук.

"Одним из компонентов переговоров является выплата зарплат сотрудникам "Укрзализныци", которые находятся на той территории… Имеет ли это какое-то отношение к боевым действиям? Нет. Но даже это обсуждается", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ также высказал предположение, что компромисс со стороны Москвы станет возможным после введения в ее отношении дополнительных санкций.

"Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне (президента РФ Владимира – Ред.) Путина, то хотя бы (помощника В.Путина Владислава – Ред.) Суркова", - добавил Марчук.

15 марта президент Петр Порошенко заявил о согласовании санкций против России из-за морской агрессии и отсутствия прогресса в переговорах по военнопленных.