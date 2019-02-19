Главный IT–специалист "Приватбанка" ушел в отставку
Вторник, 19 февраля 2019, 15:40
Наблюдательный совет принял отставку члена правления государственного "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Александра Дрелинга.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Дрелинг присоединился к команде "Приватбанка" в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны", - сказано в сообщении.
Новым членом правления банка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк.
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Экономическая правда
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