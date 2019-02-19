Главный IT–специалист "Приватбанка" ушел в отставку

Электростанция в складчину. Как жители Славутича смогут зарабатывать на "зеленом" тарифе В небольшом городе создали первый в Украине энергетический кооператив, участники которого, инвестировав в проект лишь 500 долл, могут стать совладельцами электростанций. (укр)

Марихуана в законе: мир захватила "конопляная лихорадка" Для многих стран конополя — это не только наркотик. Почему рынок медицинской марихуаны так стремительно растет, кто в него инвестирует и как технологический сектор пытается этим воспользоваться.(укр)