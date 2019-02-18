В Киеве вслед за Одессой откроется Apple Shop

В начале марта откроется первый в Киеве Apple Shop.

Об этом сообщается в пресс-релизе Asbis Ukraine, официального дистрибьютора Apple в Украине.

Apple Shop площадью 75 квадратных метров откроется в магазине "МегаЦитрус" по адресу Крещатик, 29.

Все представленные устройства сопровождаются официальной гарантией от Apple, посетители смогут их протестировать. консультанты магазина прошли обучение в сертифицированных тренеров Apple.

"Концепция Apple Shop в Украине развивается, и после успешного запуска в Одессе летом 2018 мы на пороге открытия крупнейшей торговой точки бренда в самом центре столицы", - заявили в Asbis Ukraine.

Вскоре еще один Apple Shop будет открыт в ТРЦ Lavina.

Напомним, первый в Украине Apple Shop открылся в Одессе в июле 2018 года.

Осенью 2019 компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

Экономическая правда