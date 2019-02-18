Российские железные дороги лоббируют импорт двигателей из Украины — СМИ

Компания "Российские железные дороги" просит правительство РФ отменить запрет на ввоз двигателей и генераторов для строительства и ремонта локомотивов.

Об этом говорится в письме РЖД в адрес Министерства промышленности и торговли РФ, передает Belprauda.

Как отмечается в письме, постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года в Россию запрещен ввоз украинских электрических двигателей и генераторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501), электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей (код ТН ВЭД ЕАЭС 8502) для локомотивов.

В РЖД указывают, что в РФ производятся аналоги указанной продукции, однако объемы производства не обеспечивают необходимого уровня производство тепловозов для реализации инвестиционной программы приобретения тягового подвижного состава на период 2019-2025 годов.

"Учитывая, что данная номенклатура используется при производстве и ремонте локомотивов, прошу… рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей вышеуказанной продукции в части развития производства в рамках импортозамещения, а на период реализации проекта ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", - сказано в документе.

В Украине тяговые электродвигатели для локомотивов производят харьковский "Электротяжмаш" и "Смелянский электромеханический завод".

В декабре 2018 года Россия запретила ввоз ряда промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины.

Постановление утверждено во исполнение указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Ранее значительную часть этих позиций РФ вывела из режима свободной торговли, обложив их импорт таможенными пошлинами.