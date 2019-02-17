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Amazon вложила в производителя е-пикапов 700 миллионов долларов

Воскресенье, 17 февраля 2019, 16:33
 

Американская корпорация Amazon вместе с партнерами инвестировала в производителя электрических пикапов Rivian 700 миллионов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе Rivian, передает "Укринформ".

Сначала предприниматели собирались производить родстеры на базе моделей Lotus, но впоследствии изменили направление.

Решено было привлечь аудиторию, которая любит приключения и бездорожье. Так и появились два основных автомобиля Rivian: пикап R1T и внедорожник R1S.

Они построены на одинаковой платформе и будут стоить около 70 тысяч долларов. Производитель утверждает, что каждая из моделей сможет проехать 643 километра без подзарядки, а разгон от нуля до сотни займет менее трех секунд. В комплект также войдет автопилот.

Как сообщалось, переговоры по соглашению проходили на фоне усилий крупнейшего конкурента Rivian по выпуску электромобилей - компании Tesla.

В прошлом году генеральный директор Tesla Илон Маск говорил своим инвесторам, что электрический пикап – его "личный фаворит" и компания, вероятно, начнет его выпуск сразу после Model Y, производство которой ориентировочно начнется в 2020 году.

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Amazon

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