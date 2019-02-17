Yanair запустит рейсы из Одессы в Ереван

Авиакомпания Yanair с 20 мая запускает рейсы Одесса-Ереван.

Об этом пишет ЦТС.

"С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса", - говорится в сообщении аэропорта Одессы.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Одессы - в 9:00, из столицы Армении - в 13:00 по местному времени.

Ранее авиаперевозчик открыл продажу билетов на рейсы в Батуми из Киева, Харькова и Одессы, а также из Одессы в Тбилиси, которые стартуют в апреле-июне.

Кроме того, ЦТС в январе сообщал, что с 16 марта и до октября перелеты из Одессы в Баку будет осуществлять азербайджанский лоукостер Buta Airways.