Yanair запустит рейсы из Одессы в Ереван
Авиакомпания Yanair с 20 мая запускает рейсы Одесса-Ереван.
Об этом пишет ЦТС.
"С 20 мая украинская авиакомпания Yanair Airlines стартует с новым летним расписанием, запуская рейс по маршруту Одесса-Ереван-Одесса", - говорится в сообщении аэропорта Одессы.
Рейсы будут осуществляться один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Одессы - в 9:00, из столицы Армении - в 13:00 по местному времени.
Ранее авиаперевозчик открыл продажу билетов на рейсы в Батуми из Киева, Харькова и Одессы, а также из Одессы в Тбилиси, которые стартуют в апреле-июне.
Кроме того, ЦТС в январе сообщал, что с 16 марта и до октября перелеты из Одессы в Баку будет осуществлять азербайджанский лоукостер Buta Airways.
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