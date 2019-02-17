В электромобилях Tesla появился режим для собак

Компания Tesla внедрила в свои электромобили специальный режим Dog Mode, который призван обеспечить комфортные условия пребывания для домашних питомцев в салоне авто.

Об этом пишет ITC.

Как отмечается, режим был разработан по просьбам автовладельцев. "Иногда бывает трудно определить, работает ли электромобиль. А это может вызывать беспокойство, если в автомобиле находятся собаки, и не видно, что работает кондиционер. Новый режим позволяет устранить эту проблему", - пишет издание.

Напомним, в 2016 году Tesla в одном из обновлений прошивки внедрила функцию Cabin Overheat Protection. Она позволяет позаботиться о комфорте детей и домашних животных, которые остались в припаркованном автомобиле.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53 — Tesla (@Tesla) 14 февраля 2019 г.

Она поддерживает комфортный уровень температуры в закрытом автомобиле на протяжении многих часов, даже когда он не работает. Тогда компания отмечала, что такая функция возможна только на электромобилях Tesla, которые оснащены большими батареями.

Новый режим Dog Mode фактически является расширенной версией функции Cabin Overheat Protection. Для его активации в припаркованном автомобиле нужно выбрать на сенсорном дисплее Keep Climate On и выбрать режим DOG, а затем установить желаемый температурный диапазон.

Благодаря этому не только будет поддерживаться комфортная температура в салоне, но и обеспокоенные прохожие будут уведомлены о том, что кондиционер работает и собака внутри находится в комфортных условиях, так что нет нужды пытаться вызволить её.

Такой режим может поддерживаться достаточно долго. Если же уровень заряда батареи электромобиля опустится ниже 20%, пользователю на смартфон будет отправлено соответствующее уведомление.