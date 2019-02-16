Siemens примет участие в миллиардном железнодорожном проекте в России

Немецкая компания Siemens и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между российскими Челябинском и Екатеринбургом.

Подразделение немецкой компании по производству железнодорожной техники и составов Siemens Mobility и компания "Уральская скоростная магистраль" подписали соответствующее соглашение на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 15 февраля, передает Deutsche Welle.

"Там есть еще много вопросов финансирования, но это подчеркивает, что мы вместе с Siemens будем активно двигаться вперед по данному проекту", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает агентство "Интерфакс".

Сумма сделки составляет четыре миллиарда евро. Строительство железной дороги протяженностью 220 километров и со скоростью движения до 300 километров в час планируют начать в 2021 году, а ввод в эксплуатацию намечен к 2025 году.

Российский рынок является традиционно важным для Siemens. Недавно деятельность компании в РФ оказалась в центре скандала, разгоревшегося летом 2017 вокруг поставок турбин Siemens в аннексированый Россией Крым, что противоречит введенным санкциям со стороны ЕС.

В немецкой компании заявили, что нелегальная поставка прошла без ее ведома и возложили ответственность на российскую компанию "Технопромэкспорт", входящую в "Ростех". Российская компания отвергла обвинения и заявила, что приобрела оборудование на вторичном рынке. ЕС расширил санкции из-за скандала вокруг турбин.

Европейская правда