Определен Топ-5 интернет-провайдеров по скорости
Международная компания-измеритель качества интернета nPerf из Франции оценила работу украинских интернет-сетей по итогам 2018 года.
Об этом сообщает Liga.net.
В 2018 году пользователи nPerf провели 437 305 тестов подключения на девяти крупнейших интернет-сетях Украины.
Самая большая средняя скорость - у Ланет (64,82 Мбит/сек - download и 66,17 Мбит/сек - upload).
На втором месте Триолан с показателем 54,56 Мбит/сек и 56,48 Мбит/сек соответственно.
Третье место - O3 - 48,8 Мбит/сек и 51,17 Мбит/сек
Четвертое место - Воля (45,45 Мбит/сек и 27,58 Мбит/сек).
Пятерку замыкает Киевстар - 42,56 Мбит/сек и 46,67 Мбит/сек.
Следует отметить, что по количеству проведенных тестов лидировали Укртелеком, Киевстар и Воля.
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