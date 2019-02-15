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Определен Топ-5 интернет-провайдеров по скорости

Пятница, 15 февраля 2019, 20:16
 

Международная компания-измеритель качества интернета nPerf из Франции оценила работу украинских интернет-сетей по итогам 2018 года.

Об этом сообщает Liga.net.

В 2018 году пользователи nPerf провели 437 305 тестов подключения на девяти крупнейших интернет-сетях Украины.

Самая большая средняя скорость - у Ланет (64,82 Мбит/сек - download и 66,17 Мбит/сек - upload).

На втором месте Триолан с показателем 54,56 Мбит/сек и 56,48 Мбит/сек соответственно.

Третье место - O3 - 48,8 Мбит/сек и 51,17 Мбит/сек

Четвертое место - Воля (45,45 Мбит/сек и 27,58 Мбит/сек).

Пятерку замыкает Киевстар - 42,56 Мбит/сек и 46,67 Мбит/сек.

Следует отметить, что по количеству проведенных тестов лидировали Укртелеком, Киевстар и Воля.

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интернет

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