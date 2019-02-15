Рынок медийной интернет-рекламы за год превысил 3,5 миллиарда
В 2018 году объем украинского рынка медийной интернет-рекламы составил 3,51 миллиарда гривень.
Об этом свидетельствуют данные исследования Интернет Ассоциации Украины, передает AIN.ua.
Показатель за 2018 год превышает аналогичную цифру прошлого года почти на 40%.
При этом в долларовом эквиваленте рынок впервые за последние годы превзошел уровень 2013 года, отмечают в исследовании.
Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом:
- Баннерная реклама – 37%;
- In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 42%;
- In-page video (content-roll) — 9%;
- Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) — 7%;
- Спонсорство – 5%.
Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств):
- Баннерная реклама – 30%;
- In-stream video – 29%;
- In-page video – 14%;
- Нестандартные решения – 14%;
- Спонсорство — 13%.
За 2018 год у агентств закупки посредством Programmatic составили 25,91%, у площадок продажи посредством Programmatic составили 50,35%.
Доля социальных медиа и мессенджеров (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и другие) составила у агентств 34,45%.
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