В МЭРТ назвали основной источник роста экономики в прошлом году

Основным источником экономического роста в 2018 году был внутренний спрос.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на странице в Facebook.

"На 3,4% вырос ВВП Украины в IV квартале 2018 года по сравнению аналогичным периодом в 2017 году. В целом по нашим оценкам рост ВВП в 2018 составит 3,2%. Основным источником экономического роста был внутренний спрос - потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что результаты могли быть еще лучше, но из-за агрессии РФ, а именно ограничения деятельности экономических субъектов и блокирования деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали отрицательные результаты деятельности.

Напоминаем:

Реальный валовой внутренний продукт в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года.

В третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

По отношению к предыдущему кварталу экономика страны в четвертом квартале минувшего года добавила 1,1%.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем года с 3,4% до 3,3%, оценивая его в четвертом квартале в 3,3%.

Экономическая правда