Костюмы "Воронин" больше не шьют в Киеве

Костюмы одного из самых известных украинских швейных брендов Voronin больше не шьют в Киеве, а в здании бывшей фабрики создают бизнес-центр и коворкинг.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании Voronin.

Здание ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" в центре столицы больше не принадлежит компании.

"Компания на месте. Костюмы производятся. Технологически они все правильные. Просто мощности находятся в другом месте",— пояснили в пресс-службе, однако отказались рассказывать, где именно сейчас шьются костюмы.

На сайте компании указано, что в ее составе работает сеть из 50 магазинов в Украине. Также есть торговые точки в Российской Федерации, Казахстане и Чешской Республике.

Основной пакет акций предприятия до 2012 года контролировался известным киевским модельером Михаилом Ворониным и его семьей.После его смерти основным акционером стала его дочь Лариса, которая является гражданкой США и проживает в Филадельфии (Пенсильвания).

Согласно официальной информации компании на сайте Агентства развития фондового рынка, в 2018 году она сконцентрировала более 95% акций предприятия.

23 мая 2018 года в соответствии с законодательством Украины было опубликовано публичное безотзывное требование о выкупе акций у миноритарных акционеров.

Уже 6 августа 2018 года 100% акций предприятия перешло к LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кипр).

Вскоре состоялась полная смена руководства компании. В него вошли представители девелопера City Capital Group (Киев), который принадлежит израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру. Именно он сейчас указан конечным бенефициаром ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на члена совета директоров City Capital Group Марию Казанцеву сообщило, что до конца 2019 года будет проведен редевелопмент здания фабрики под офисный центр под брендом "Платформа" с коворкингом и ресторанами.

В декабре 2018 года новый акционер компании одобрил заключение договоров руководством на поставку товаров и услуг с целью подготовки к реконструкции здания, которое принадлежит Обществу.

"Рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом сделки в соответствии с законодательством, 100 млн грн", — говорилось в сообщении компании, опубликованном на Smida.

"Мы купили этот объект в 2018 году, и сейчас уже идут подготовительные работы к строительству. Площадь бывшей фабрики Воронина будет удвоена и составит 20 тыс кв м. Под инфраструктуру выделено более чем 2,5 тыс кв м — обустроим большую зону общепита, коворкинги на первых двух этажах", — рассказала Казанцева.

По ее словам, офисный центр уже сдан на 100%, арендаторами выступают IT-компании.

Компания также планирует приступить к реконструкции под офисы промышленного здания по ул. Сковороды на Подоле в Киеве. Площадь офисного здания составит 15 тыс кв. м, а реализация запланирована в течение двух лет.

"Этот объект мы еще не запустили на рынок, поэтому площади еще не сданы. Все наши текущие проекты — это бывшие фабрики, с большими окнами, высокими потолками… Мы верим в такой редевелопмент, ведь сейчас в продаже в Киеве не так много участков абсолютно пустых, поэтому мы превращаем фабрики в современные офисные центры", — пояснила Казанцева.

Сегодня основной проект City Capital Group — арт-завод "Платформа", который создан в 2014 году на базе бывшего Дарницкого шелкового комбината. Его общая площадь 120 тыс кв м, офисные и коворкинговые площади — 25 тыс кв м, закрытые выставочные площадки, мастерские, галереи, арт-пространства — 16 тыс кв м, пространства для проведения фестивалей, конференций, хакатонов, концертов и маркетов — 60 тыс кв м и пространства для отдыха и развлечений — 10 тыс кв м.

Продажу костюмов от Voronin сегодня развивает ООО "Модный дом "Воронин", которое зарегистрировано по тому же адресу, где ранее находилась основная производственная площадка бренда.

Его единственным учредителем является проживающий в Филадельфии (Пенсильвания, США) Юджин (Евгений) Шаргородский — внук Михаила Воронина.