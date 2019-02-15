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Арестованный российский Boeing продали за полцены

Пятница, 15 февраля 2019, 11:50
 

Государственное предприятие СЕТАМ продало арестованный Boeing-737 российской авиакомпании "Трансаэро" за 17,997 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен", — сказал гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Информация о покупателе лайнера не разглашается. Победителем торгов стал участник, который единственный внес обязательный залог.

В июне 2018 года самолет пытались продать за 35,99 млн грн, но аукцион не состоялся.

Самолет был арестован в 2015 году за долг авиакомпании "Трансаэро" в размере 625 тыс долларов за обслуживание и стоянку перед международным аэропортом "Киев" им. Сикорского.

Компания "Трансаэро" в сентябре 2015 года была включена в санкционный список Украины.

Санкции предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".

Экономическая правда

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Boeing Авиакомпании

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