AXA завершила продажу страхового бизнеса в Украине

Международная группа компаний AXA успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине.

Об этом ЭП сообщили в компании.

АХА была представлена в Украине компаниями "AXA Страхование" и "AXA Страхование жизни".

"Группа компаний АХА успешно завершила оформление операций с Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира которого находится в Торонто, Канада, зарегистрированный на фондовой бирже Торонто", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по результатам 2018 года прибыль компаний "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" в Украине составила 164 млн гривен по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году (прибыль по национальным стандартам составила 75 млн гривен).

"Сумма собранных страховых премий за 12 месяцев 2018 составляет порядка 2 млрд гривен, а количество договоров страхования увеличилось до 1,77 млн", - сообщили в АХА.

"Сумма страховых премий "AXA Страхование" составила 1,9 млрд гривен, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий "AXA Страхование жизни" составила 93 млн гривен, что на 57% выше показателей 2017 года", - добавили в компании.

Группа AXA - страховая компания, в которой работает 160 тысяч сотрудников во всем мире, которые обслуживают 105 миллионов клиентов в 62 странах. В 2017 году ее доходы, согласно МСФЗ, составили 98,5 млрд евро, а прибыль от основных видов деятельности - 6 млрд евро. AXA управляет активами в размере 1,439 трлн евро по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Страховые компании холдинга Fairfax Financial Holdings Limited работают децентрализованным способом.

Компания зарегистрирована на фондовой бирже Торонто (FFH: CN), рыночная капитализация - 15,1 млрд дол. Инвестиционный портфель - 39,4 млрд дол.; суммарные активы - 65,1 млрд дол.; акционерный капитал - 18,4 млрд дол. В 2017 году прибыль компании составляла 1,74 млрд дол. Председатель и исполнительный директор холдинга с 1985 года - Прем Ватса. Холдинг работает в 40 странах мира.

Экономическая правда