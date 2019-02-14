В НАБУ объяснили, что пришли с обысками к Нацкомиссии из-за "Роттердам+"

Обыски НАБУ в помещениях НКРЭКУ 14 февраля были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы "Роттердам +".

Об этом НАБУ сообщило в Facebook.

Расследуя это производство, детективы НАБУ сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны НКРЭКУ. Последняя скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, утверждает НАБУ.

В НАБУ сообщили, что имеет место и искажения информации со стороны отдельных лиц. Речь о якобы наличие выводов экспертов, которые не подтверждают факт нанесения ущерба интересам государства за действия формулы "Роттердам +", при том, что размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями.

В рамках расследования формулы "Роттердам +" по заказу НАБУ Институт экономики и прогнозирования НАН Украины провел научное исследование рынка угля в Украине и мире. Среди прочего, анализировались мировые и отечественные практики государственного регулирования. Результаты исследования является весомым основанием для формирования предварительных выводов относительно размера нанесенного ущерба интересам государства, отметили в НАБУ.

Напоминаем:

НАБУ с 2016 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году приняли постановление № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).

Следствие подозревает, что экс-глава Дмитрий Вовк и члены НКРЭКУ, используя служебное положение и действуя в интересах генерирующих энергокомпаний, умышленно, с целью создания условий получения ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля.

Таким образом, они создали необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

Введение формулы "Роттердам+" привело к повышению тарифов тепловых электростанций и росту их выручки.

70% мощностей ТЭС в Украине контролирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Введение формулы "Роттердам+" обусловило резкий рост стоимости еврооблигаций ДТЭК.

СМИ сообщали, что бывший глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк и его преемница Оксана Кривенко саботировали выдачу НАБУ данных формулы "Роттердам+".

Экономическая правда