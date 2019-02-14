Airbus прекращает производство крупнейшего в мире пассажирского самолета

Авиастроительный концерн Airbus объявил о прекращении производства самолетов A380 из-за низкого спроса.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Крупнейший заказчик A380, дубайская авиакомпания Emirates, сократила заказы на эти авиалайнеры, отдав предпочтение менее вместительным и экономичным моделям.

Вместо 39 самолетов A380 авиаперевозчик приобретет у Airbus 40 самолетов A330neo и 30 самолетов A350.

"В результате этого решения у нас нет существенного объема невыполненных заказов на A380 и потому нет оснований поддерживать производство, несмотря на все усилия по их продаже другим авиакомпаниям в последние годы. В результате поставки A380 будут прекращены в 2021 году", - отметил гендиректор Airbus Том Эндерс.

В ближайшие три года Airbus придется сократить или перевести на другую работу от 3 тыс до 3,5 тыс сотрудников, занятых на строительстве A380.

Напоминаем:

Airbus A380 - самый большой пассажирский лайнер в мире, такие самолеты обычно рассчитаны на три класса пассажиров и перевозят в среднем около 525 человек.

В варианте, полностью оборудованном под эконом-класс, A380 может вместить до 853 человек.

Его цена по прейскуранту - около 400 млн долл.

На пике спроса Airbus производила 30 самолетов A380 в год. В 2018 году объемы производства этой модели упали до 12 единиц.

Экономическая правда